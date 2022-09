Nach Zoff: Katha fühlte sich von Sommerhaus-Girls verstanden

Die Sommerhaus-Bewohnerinnen hatten ein offenes Ohr für Katharina Hambuechen! Die Analystin ist mit dem Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (34) bei dem beliebten Reality-TV-Format dabei. Doch immer wieder kommt es bei dem einstigen Traumpaar zu heftigen Streitigkeiten. Die Studentin wollte nämlich eigentlich gar nicht an der Show teilnehmen, wurde von dem Designer aber offenbar dazu überredet. Promiflash erzählte Katha jetzt, dass ihre Mitstreiterinnen ihr während des Drehs besonders viel Halt gaben...

Im Gespräch mit Promiflash ließ die 27-Jährige durchblicken, dass sie generell sehr offen mit ihren Problemen umgehe, da sie dadurch die Möglichkeit bekomme, sich auch mal die Meinungen außenstehender Personen anzuhören. Vor allem der Austausch mit den anderen Kandidatinnen habe ihr sehr geholfen, mit der Situation klarzukommen. "Bei den Frauen habe ich mich sehr wohl und verstanden gefühlt", schwärmte Katha.

Einige Teilnehmer waren von den ständigen Streitigkeiten der beiden aber auch ziemlich genervt – und machten daraus auch kein Geheimnis, wie in der Show zu sehen ist. Der Schauspieler Stephen Dürr (48) warf dem Paar beispielsweise schon vor, die Streitigkeiten nur zu inszenieren. "Das ist meines Erachtens alles verabredet", erklärte der einstige Unter uns-Darsteller seine Haltung.

Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Katharina Hambuechen und Antonia Hemmer im Sommerhaus

Die Sommerhaus-Kandidaten 2022

Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

