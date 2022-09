Neuanfang: Cathy Hummels trennt sich von toxischen Dingen!

Cathy Hummels (34) litt in den vergangenen Monaten unter einer Menge Stress. Erst machte die Trennung von der Influencerin und dem Fußballprofi Mats Hummels (33) Schlagzeilen. Im August berichtete die Moderatorin dann von starken Magenproblemen, die vermutlich durch ihren privaten Ärger ausgelöst wurden. Nach den ganzen Rückschlägen möchte sie nun einen Neuanfang wagen. Dafür will Cathy sich von toxischen Dingen trennen, wie sie nun verriet.

"Der Neuanfang besteht für mich daraus, dass ich immer mehr zu mir finde, dass ich immer mehr weiß, was ich im Leben will, was mir guttut, was mir nicht guttut", erklärte die Beauty in einem Interview mit Bunte.de. "Und, dass ich mich eben von Dingen, die toxisch sind, trenne", fügte sie anschließend hinzu. Zwar tue Loslassen manchmal weh, aber ein Neuanfang könne auch etwas Schönes sein, wie Cathy hinzufügte.

Zudem spielt für Cathy auch eine gesunde Ernährung in Bezug auf ihr Wohlbefinden, eine große Rolle: "Ich vertrete die Meinung: Du bist, was du isst." Deshalb setze sie unter anderem auf Nahrungsergänzungsmittel. Unterwegs habe sie immer Proteinriegel und Nüsse dabei, um Heißhunger auf Süßes zu vermeiden. Ansonsten ernährt sich die Influencerin hauptsächlich vegan oder vegetarisch.

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Sichtfeld Media Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de