Selten! Sarah Michelle Gellars Tochter in der Öffentlichkeit

Sarah Michelle Gellar (45) überrascht mit einem seltenen Auftritt! Seit über 20 Jahren sind der Buffy-Star und sein Mann Freddie Prinze Junior (46) glücklich verheiratet. Gemeinsam bekamen die beiden Schauspieler zwei Kinder: ihre Tochter Charlotte und Söhnchen Rocky. Doch obwohl Sarah ihre Kinder die meiste Zeit aus der Öffentlichkeit heraushält, machte sie jetzt eine Ausnahme: Töchterchen Charlotte begleitete ihre Mama Sarah auf eine Filmpremiere!

Wie die Aufnahme zeigt, begleitete Charlotte ihre berühmte Mama auf die Premiere ihres neuen Films "Do Revenge": Für ihren öffentlichen Auftritt trug die 12-Jährige einen pinkfarbenen Blazer und eine dazu passende Hose mit einem weißen Basic-Shirt darunter. Um den coolen Look abzurunden, wählte Charlotte einen ebenfalls pinkfarbenen Lidschatten, silberne Ohrringe und weiße Turnschuhe. Während ihre Tochter sich vorbeugte, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben, posierte Sarah in einem bronzefarbenen Minikleid mit Pailletten und schwarzen Schuhen.

Es scheint das erste Bild zu sein, auf dem man Sarahs Tochter erkennen kann, denn normalerweise vermeidet die 45-Jährige es, ihre Kinder in der Öffentlichkeit zu zeigen: Erst im vergangenen Januar teilte Sarah eine Reihe von Familienfotos auf ihrem Instagram-Account – die Gesichter von Charlotte und Rocky verdeckte sie allerdings mit kleinen Stern-Emojis.

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Ehepaar

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Charlotte Grace Prinze im September 2022

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren Kindern

