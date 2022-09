"Vollblut-Mama": So schafft Diane Kruger Job und Familie

Diane Kruger (46) gibt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben! Die deutsche Schauspielerin lebt mit The Walking Dead-Star Norman Reedus (53) und der gemeinsamen Tochter Nova in den Vereinigten Staaten. Ihr Alltag ist derzeit ganz schön voll: Neben ihrer Mamarolle steht die Schönheit nach wie vor fleißig vor der Kamera – beispielsweise für den kommenden Thriller "Visions". Doch wie schafft Diane es eigentlich, sich genügend Zeit für ihre Tochter und ihre Filme zu nehmen?

Im "Gala"-Magazin bei RTL betonte die Beauty jetzt, dass Nova "natürlich" oberste Priorität für sie habe. Doch Diane kann sich leider nicht rund um die Uhr um sie kümmern: "Wenn ich am Drehen bin, ist es relativ schwer, weil die Zeiten als Schauspieler extrem lang sind und manchmal sehr ungewöhnlich", betonte sie – ergänzte aber: "Wenn ich nicht drehe, bin ich eine Vollblut-Mama. Ich warte, bis sie aus der Vorschule kommt, damit wir etwas zusammen machen können. Das genieße ich total." Ansonsten seien ihr Partner Norman und ihre Mama immer eine große Hilfe.

Was hält die Kleine eigentlich davon, dass ihre Mutter eine Schauspielerin ist? "Bis jetzt findet sie das immer noch blöd, weil ich dann nicht mit ihr spielen kann", witzelte Diane. Ihre Kostüme und Schminke für die Drehs wiederum soll Nova großartig finden. Vor allem mit ihrer letzten Rolle als Pilotin habe sie ihre Tochter beeindrucken können: "Weil ich diese Uniform anhatte und sie liebt es im Flugzeug, also zu fliegen."

