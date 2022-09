Coole Frise: Heidi Klum als Bill Kaulitz' Zwilling unterwegs

Heidi Klum (49) und Bill Kaulitz (33) gehen wohl zum selben Friseur! Spätestens seit der Hochzeit des Supermodels mit Bills Zwillingsbruder Tom (33) sind die beiden ein Herz und eine Seele. Der Tokio Hotel-Sänger ist fast immer mit dem Paar unterwegs – und so eng mit den beiden, dass bereits über eine Ehe zu dritt gemunkelt wurde. Nun haben sich die Freunde wohl auch äußerlich aneinander angepasst: Heidi und Bill tragen die gleichen blonden Stirnfransen!

Auf Instagram teilte Heidi ein Selfie mit ihrem Schwager, auf dem beiden ungeschminkt in die Kamera grinsen. Auf der Nahaufnahme stehen ihre Haare im Fokus – und die haben den gleichen Schnitt! Heidi und Bill tragen ihre blonden Mähnen beide stufig und mit Pony. Offenbar wünscht sich die vierfache Mama, selbst Toms Position einzunehmen – die Ähnlichkeit fiel nämlich auch der Germany's next Topmodel-Jurorin selbst auf: "Wie Zwillinge", untertitelte sie das witzige Doppelgänger-Bild.

Heidi trägt ihren blonden Haaren immer mal wieder mit Pony – und legt bei dem auch gerne mal selbst Hand an! Im vergangenen Jahr teilte sie ein Video, in dem sie mit der Küchenschere im BH an ihren Fransen herumschneidet. Darunter verriet die 48-Jährige auch gleich, dass sie die Frisur für Tom trägt: Dem gefallen lange Haare mit Pony nämlich am besten. "Mein Mann sollte bekommen, was er haben will. Das ist für dich, Baby", stellte sie klar.

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Bill Kaulitz

Getty Images Leni und Heidi Klum mit Bill Kaulitz im Juni 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

