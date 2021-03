Heidi Klum (47) greift zur Schere – in einem ziemlich heißen Look! Die Germany's next Topmodel-Legende bleibt sich frisurtechnisch schon seit Langem treu: Seit Jahren umrahmen das Gesicht der Modelmama eine blonde Mähne und ein frecher Pony. In den vergangenen Monaten schien die Beauty sich allerdings von ihren Haarfransen trennen zu wollen und ließ diese rauswachsen. Ehemann Tom Kaulitz (31) schien die alte Frisur seiner Frau aber zu vermissen – für Heidi Grund genug, selbst Hand anzulegen!

Auf Instagram teilte das Model ein Video, auf dem es sich selbst die Haare schnitt. Offenbar kam es damit dem Wunsch seines Partners nach – dem würden lange Haare mit einem Pony nämlich am besten gefallen. "Mein Mann sollte bekommen, was er haben will", kündigte Heidi an. Gesagt, getan: In einem heißen Spitzen-BH verpasste die Blondine sich eine neue Frisur. "Das ist für dich, Baby", hauchte der ehemalige Victoria's Secret-Engel, als er den fertigen Look präsentierte.

Heidis Haarstylisten Wendy und Lorenza dürfte bei diesen Bildern ein eiskalter Schauer über den Rücken laufen – schließlich lässt sie sonst nur absolute Profis an ihre Wallemähne. Die vierfache Mutter richtete aber versöhnliche Worte an ihre Haar-Experten – inklusive verschmitztem Lächeln: "Sorry Wendy, sorry Lorenza."

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige



