Das erste Treffen seit Juni: Kim und Kanye wieder vereint

Kehren Kim Kardashian (41) und Kanye West (45) jetzt etwa zum normalen Familienalltag zurück? Die Trennung von Kim und Pete Davidson (28) ist erst einige Wochen her. Kanye machte der Mutter nicht nur wegen ihrer Beziehung zu dem Komiker in den vergangenen Monaten das Leben schwer. Jetzt zeigten sich die beiden bei einem Basketballspiel das erste Mal seit Juni wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit!

Kein Glück in der Liebe, aber dafür in der Erziehung? Laut HollywoodLife belegen das zumindest die neusten Bilder von Kim und Kanye. Am Samstag verbrachten der TV-Star und der Künstler gemeinsam mit ihrer Tochter North (9) nach einem Basketballspiel ihrer ältesten Tochter Zeit zusammen. Auf den Fotos unterhalten sich die beiden Eltern, während sich Töchterchen North an Mama Kim heran kuschelt. Üblich dunkel gekleidet zeigte sich Kanye überraschend gut gelaunt und gesprächig in der Öffentlichkeit.

Grund für die gute Stimmung könnte eine neue Frau im Leben des Rappers sein. Nur wenige Stunden bevor die Fotos entstanden sind, wurde bekannt, dass der Designer mit dem Victoria's Secret-Engel Candice Swanepoel (33) zusammen sein soll. Die beiden haben sich über die SKIMS-Gründerin kennengelernt und auf der New York Fashion Week sollen zwischen den beiden nun die Funken geflogen sein.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Getty Images Rapper Kanye West bei der New Yorker Fashion Week, 2018

The Hapa Blonde / BACKGRID / ActionPress Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West in Paris, Juli 2022

