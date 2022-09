Edward und Sophie treffen auf Fans vor Buckingham Palace!

Prinz Edward (58) und Sophie von Wessex (57) bedanken sich für die Anteilnahme. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) sind alle Augen auf die Familie der einstigen Regentin gerichtet: Die Royals begehen einen öffentlichen Auftritt nach dem anderen. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) zeigten sich bereits vor Schloss Windsor den zahlreichen Besuchern. Jetzt trafen sein Onkel Prinz Edward und dessen Frau vor dem Buckingham-Palast ein.

Neue Fotos zeigen den jüngsten Sohn der Königin und dessen Gattin am Samstagmittag vor der königlichen Residenz in London. Die zwei begrüßten die große Menschenmenge, die sich vor dem Buckingham Palace versammelt hatte. Edward und Sophie nahmen sich Zeit und unterhielten sich angeregt mit den Royal-Fans.

Der Besuch fand nur wenige Stunden vor der emotionalen Totenwache in der Westminster Hall statt: Alle acht Enkel der einstigen Monarchin erwiesen am Samstagabend ihrer Großmutter die letzte Ehre. Unter den Anwesenden war auch der Nachwuchs von Edward und Sophie. James Viscount Severn (14) und Lady Louise Windsor (18) versammelten sich an der Seite ihrer Cousins und Cousinen sichtlich ergriffen um den Sarg der verstorbenen Queen.

Getty Images Sophie von Wessex, September 2022

Getty Images Prinz Edward vor dem Buckingham-Palast

Getty Images Prinz Harry, James Viscount Severn und Prinzessin Eugenie bei der Mahnwache in der Westminster Hall

