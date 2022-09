Ist sie bald im Dschungelcamp? Das sagt Gerda Lewis dazu!

Kann sich Gerda Lewis (29) eine Teilnahme am Dschungelcamp vorstellen? Die Beauty hat bereits an einigen Formaten teilgenommen. Bekanntheit erlangte Gerda, als sie 2018 an der 13. Staffel von Germany's next Topmodel teilnahm und den 17. Platz erreichte. Zwei Jahre später suchte sie bei Die Bachelorette nach der großen Liebe – jedoch ohne Erfolg. Will die Influencerin trotzdem wieder ins Fernsehen? Promiflash hat nachgefragt.

"Ich hätte auf jeden Fall Lust, ins Fernsehen zu gehen. Das habe ich auch schon länger gesagt. Ich suche auch noch das richtige Format. Aktuell gab es jetzt nicht so viele, bei denen ich gesagt habe, da will ich jetzt hin", verriet die Blondine Promiflash im Rahmen des Bunte New Faces Awards Style 2022. Eine Show kommt für Gerda auf keinen Fall infrage: "Ich würde zum Beispiel Dschungelcamp nicht machen, weil ich weiß, ich würde mich da blamieren und das muss ich ja nicht. Ich muss mich da ja nicht zum Affen machen, wenn ich weiß, ich mag keine Kakerlaken und ich mag nicht Reis und Bohnen essen", erklärte sie.

Eine andere Show hingegen reizt Gerda ganz besonders: "Eine Show, die ich auf jeden Fall machen würde, wäre Let's Dance. Ich glaube, da würde jeder mal gerne hin, aber da ist es auch superschwer, reinzukommen", schwärmte Gerda. Aber: "Man weiß es nicht, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas in Zukunft."

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

ActionPress Gerda Lewis im September 2022 in Berlin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

