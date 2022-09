Karrieretipp: Timothée Chalamet bat Leonardo DiCaprio um Rat

Timothée Chalamet (26) holt sich Tipps für seine Karriere! Aktuell könnte es für den Hottie nicht besser laufen: Timothée gehört derzeit zu den gefragtesten Schauspielern in Hollywood! Mit "Call Me by Your Name" gelang ihm 2017 der große Durchbruch – seitdem ist er aus dem Filmbusiness nicht mehr wegzudenken. Doch um seinen Erfolg noch ein Stückchen weiter voranzutreiben, bat er niemand Geringeres als Leonardo DiCaprio (47) um einen Rat!

Als erster Mann ziert Timothée aktuell das Cover der britischen Vogue – dabei verriet er gleichzeitig in einem Interview mit dem Magazin, dass er von einem seiner Idole, Leonardo, einen bedeutenden Ratschlag erhalten habe: "Keine harten Drogen und keine Superheldenfilme" soll der Titanic-Star Timothée bereits vor vier Jahren geraten haben.

Bis vor einem Jahr wollte der 26-Jährige gar nicht verraten, von wem er diesen Tipp bekommen hatte: "Einer meiner Helden – ich kann nicht sagen, wer, sonst würde er mir in den Hintern treten – legte in der ersten Nacht, in der wir uns trafen, seinen Arm um mich und gab mir diesen Rat", teaserte der "Dune"-Star im vergangenen Oktober während eines Interviews mit Time an.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2022

