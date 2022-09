Major Johnny: Von diesem Offizier sind Royal-Fans verzaubert

Er wurde über Nacht zum Lichtblick für die Royal-Fans! Eigentlich befinden sich die Anhänger der britischen Königsfamilie gerade in tiefer Trauer: Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem Landsitz in Schottland. Seit Tagen steht London Kopf und ein Traueranlass folgt dem Nächsten. In dieser düsteren Zeit haben die Fans aber etwas entdeckt, das ihre Herzen höherschlagen lässt: Major Jonathan Thompson!

Major Jonathan Thompson ist eigentlich Offizier im fünften Bataillon des Royal Regiment of Scotland. In seiner Position war er in den letzten Tagen nie mehr als ein paar Schritte von dem neuen König Charles III. (73) entfernt. Er lief unter anderem bei der Sargprozession durch London direkt hinter der königlichen Familie und stand bei einigen Reden an ihrer Seite. Von so viel Pflichtbewusstsein sind die Royal-Fans schwer beeindruckt und auf Twitter häufen sich die Komplimente. "Die Nation und der Monarch sind sicher!", schrieb ein User begeistert. Von der Community hat der Soldat mittlerweile den liebevollen Spitznamen Major Johnny bekommen.

Bei den Royals selbst dürfte Jonathan kein Unbekannter sein, denn er marschierte auch schon neben der Queen. Und natürlich hilft er auch gerne den Politikern des Landes weiter: Dem ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson (58) griff Major Johnny unter die Arme, als dieser bei einer Veranstaltung Schwierigkeiten hatte, seinen Regenschirm zu öffnen.

Getty Images König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Harry bei der Prozession

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Getty Images Boris Johnson, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs

