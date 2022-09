Nach Baby-Tragöde: Lauren Goodger beendet ihre Auszeit!

Lauren Goodger (35) lernt allmählich mit dem Schmerz umzugehen! In den vergangenen Monaten musste die TV-Bekanntheit einen schmerzlichen Verlust verarbeiten: Nachdem die The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Partner Charles Drury überglücklich verkündeten, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten, folgten im vergangenen Juli traurige Neuigkeiten – Laurens Baby starb kurz nach der Geburt. Seitdem nahm sich die Beauty eine Auszeit – bis jetzt: Lauren geht wieder arbeiten!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete Lauren das Ende ihrer Auszeit: "Mein erster Tag auf der Arbeit. Nach einer Pause für meinen Geist – nach allem, was ich durchgemacht habe – habe ich beschlossen, dass Feuer [...] in mir wieder zu finden", schrieb die 35-Jährige unter zwei Selfies. Und obwohl Lauren zugibt, dass sie "nie wieder dieselbe" sein wird, verriet sie unter dem ehrlichen Post, dass die Dinge weitergehen müssen.

Die Fans unterstützen den Realitystar: "Du siehst umwerfend aus! Du bist so stark! Mach deine Tochter stolz!", "Ich wollte nur sagen, dass du ein Vorbild bist, Lauren! Du bist stärker als du denkst, du bist eine Kämpferin" oder "Ich bin stolz auf dich, mein Schatz", schrieben einige Follower in der Kommentarspalte.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

