Nach Kindstod: Lauren Goodger gönnt sich Botox und Filler

Lauren Goodger (35) macht gerade eine schwere Zeit durch! Mitte Juli machte die ehemalige The Only Way Is Essex-Bekanntheit eine furchtbare Neuigkeit publik: Ihr zweites Kind – die kleine Tochter namens Lorena – ist am 8. Juli plötzlich verstorben. Einige Wochen nach dem Schicksalsschlag befindet sich die Britin laut eigenen Aussagen auf ihrem "Weg zur Selbstliebe": Lauren gönnte sich jetzt eine Behandlung im Kosmetikstudio – inklusive Botox und Filler!

Lauren meldete sich schon kurz vor ihrem Termin im Kosmetikstudio in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihre Community auf den neusten Stand zu bringen. "Hallo Leute, ich bin bei einem Kosmetiker in Essex und bekomme Botox und Filler für meine Lippen und für meine Nase", erklärte sie mit jeder Menge Betäubungscreme im Gesicht und fügte hinzu: "Meine letzte Behandlung ist über zwei Jahre her. Ich bin total aufgeregt."

Und auch die Mitarbeiter des Kosmetikstudios ließen es sich nicht nehmen, sich auf der Fotoplattform zu der prominenten Patientin zu äußern. "Es war so eine Ehre, Lauren heute hier zu haben!", freute sich das Team und zählte auf: "Wir haben ihr Gesicht mit einigen Anti-Falten-Injektionen aufgefrischt und haben ihre Nase und die Lippen behandelt."

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurengoodger TV-Sternchen Lauren Goodger

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de