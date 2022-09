So war neuester Filmdreh für Julia Roberts & George Clooney!

Julia Roberts (54) und George Clooney (61) sind ein absolutes Dreamteam vor der Kamera! Die beiden Schauspieler kennen sich schon seit über 20 Jahren – damals lernten sie sich am Set des Films "Ocean's Eleven" kennen. Im Laufe der Jahre drehten die beiden Hollywoodstars noch weitere gemeinsame Streifen und wurden auch privat gute Freunde. Für die romantische Komödie "Ticket ins Paradies" arbeiteten die beiden nun wieder zusammen. Wie war der Dreh für Julia und George?

Auf einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, erzählte George, dass er Julia direkt angerufen habe, als er das Script bekommen habe: "Ich habe gefragt: 'Hast du den Kram gelesen?' Sie sagte: 'Ich lese es gerade.' Und ich sagte: 'Es funktioniert nur, wenn du es machst.' Und sie sagte: 'Das Gleiche gilt hier.'" Und glücklicherweise hat es funktioniert." Die Zusammenarbeit sei dann auch für beide sehr angenehm gewesen: "Es ist spaßige Arbeit mit Freunden – und Julia", scherzte der 61-Jährige.

Auch wenn am Set von "Ticket ins Paradies" mal nicht gedreht wurde, verbrachte Julia eine Menge Zeit mit George und seiner Ehefrau Amal Clooney (44). "Die Clooneys haben mich vor völliger Einsamkeit und Verzweiflung bewahrt", verriet die Beauty erst vor Kurzem in einem Interview mit The New York Times.

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im September 2022 in London

Getty Images George Clooney und Julia Roberts im Mai 2016 in Cannes

Getty Images Julia Roberts, George Clooney und seine Frau Amal im September 2022 in London

