Sommerhaus-Patrick ist sauer: Antonia will ihn verändern!

In der vierten Folge von Das Sommerhaus der Stars wurden heute erneut Beziehungen auf die Probe gestellt. Während der verschiedenen Challenges flogen zwischen einigen Pärchen wieder die Fetzen. Bei Patrick Romer (26) und seiner Freundin Antonia Hemmer (22) kam es hingegen während eines Gesprächs am Lagerfeuer zum Streit. Die Influencerin hat nämlich anscheinend einiges an ihrem Partner auszusetzen. Ist Antonia etwa nicht mit ihrem Patrick zufrieden?

Als Sascha und Ivonne Mölders zusammen mit Patrick und Antonia vor dem Lagerfeuer saßen, sprach Patrick seine Beziehung mit Antonia an. "Antonia will mich ja auch immer so ein bisschen verändern", beschwerte sich der Bauer sucht Frau-Star. Diese entgegnete, sie wolle ihn nur "tunen". Patrick findet jedoch, sich den Bart zu rasieren, sei kein Upgrade: "Das ist eher ein Downgrade!"

"Für mich ist es kein Tunen, wenn man aus einem Mann wieder einen Bubi macht", wehrte sich Patrick. Außerdem stehe er zu seiner Brustbehaarung, die schon vor Antonia da gewesen sei. Die Situation eskalierte schließlich, als auch der Bauer einige Kritikpunkte an seiner Partnerin auspackte. Zum Beispiel stehe er auf lange Haare, welche sich Antonia abgeschnitten hatte. Diese stand daraufhin schließlich beleidigt auf und verließ das Lagerfeuer.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

