Vor Beisetzung: Letztes Porträt zeigt eine strahlende Queen!

So sollen ihre Fans sie in Erinnerung behalten! In der vergangenen Woche wurde es traurige Gewissheit: Queen Elizabeth II. (✝96) schied auf ihrem schottischen Schloss Balmoral friedlich aus dem Leben. Nach einer elftägigen Staatstrauer soll die einstige britische Monarchin morgen in der King George VI Memorial Kapelle ihre letzte Ruhe finden. Wenige Stunden vor dem großen Staatsbegräbnis veröffentlichte der Palast nun das letzte offizielle Porträt der verstorbenen Königin!

Auf dem Instagram-Account der Royal Family findet sich nun ein Schnappschuss der 96-Jährigen, der wahrscheinlich so manche Fans sentimental werden lässt. Auf dem Foto ist die Queen nicht nur mit strahlenden Augen, sondern auch mit einem bezaubernden Lächeln abgebildet. Die Aufnahme war anlässlich ihres 70. Thronjubiläums im Juni geknipst worden – der Fotograf fing mit diesem Bild somit auch ein Stück royale Geschichte ein.

Morgen versammeln sich in den Straßen zwischen dem Buckingham Palace und der Westminster Abbey unzählige Menschen, um der britischen Monarchin die letzte Ehre zu erweisen. Bei dem Trauerzug wird die royale Familie um König Charles III. (73) Elizabeths Sarg zum Gottesdienst begleiten. Nach der offiziellen Trauerzeremonie soll sie zusammen mit ihrem Gatten Prinz Philip (✝99) in der King George VI Memorial Kapelle beigesetzt werden.

Getty Images Der Sarg der Queen in der Westminster Hall

Instagram / theroyalfamily Die Queen mit der Premierministerin Liz Truss im Balmoral Castle

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2014

