Weiteres Indiz: Ist Kourtney Kardashian echt schwanger?

Wird Kourtney Kardashian (43) und Travis Barkers (46) Kinderwunsch endlich erfüllt? Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Blink182-Drummer unbedingt gemeinsamen Nachwuchs bekommen wollen, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. In der Reality-TV-Show The Kardashians nahmen die Eheleute ihre Fans sogar in die Fruchtbarkeitsklinik mit. Seit einigen Tagen sind die Follower fleißig am Spekulieren, ob es bei dem Paar nun endlich geklappt hat: Die Influencerin teilte nämlich ein verdächtiges Foto im Netz. Nun gibt es ein weiteres Indiz, dass Kourtney wieder schwanger sein könnte...

Auf Instagram veröffentlichte die dreifache Mutter nun ein paar Schnappschüsse, die während eines Fotoshootings entstanden sind. Auf den Bildern posiert Kourtney in nudefarbener Unterwäsche vor dem Spiegel – und hält dabei mit einer Hand ihren Bauch fest. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag fingen die Follower deshalb prompt an zu spekulieren. "Bist du schwanger von Travis? Ich freue mich so für euch" und "Das Baby ist auf dem Weg", schrieben nur zwei von vielen Usern.

In der ersten "The Kardashians"-Staffel hatten die 43-Jährige und ihr Liebster immer wieder durchblicken lassen, wie sehr sie sich ein gemeinsames Kind wünschen. "Ich habe einfach das Gefühl, dass wir das zusammen machen müssen. Ein Baby zusammen zu machen bedeutet, dass wir auf derselben Seite stehen müssen", hatte Kourtney ihre Haltung erklärt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im September 2022 in New York

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im September 2022

