Blinder Passagier: Spinne auf dem Sarg der Queen gesichtet

Kleiner Störenfried bei der wichtigsten Beerdigung des Jahrhunderts! Vor der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) fand am Montagmittag eine Messe zu ihren Ehren in der Westminster-Abbey-Kirche statt. Zu Gast waren Prominente wie James Bond-Star Daniel Craig (54), Politiker wie US-Präsident Joe Biden (79) und natürlich die britische Königsfamilie um den neuen König Charles III. (73). Doch dank der TV-Kameras konnten auch die Royal-Fans weltweit bei der Trauerfeier zusehen. Ein paar besonders aufmerksame Zuschauer haben ein amüsantes Detail entdeckt: Auf dem Sarg der Queen war in der Kirche ein blinder Passagier unterwegs!

Wer bei den Nahaufnahmen ganz genau hingeschaut hat, hat sie vielleicht gesehen: Als die Sargträger mit der Queen den Hauptgang der Westminster Abbey entlangschritten, huschte eine kleine grüne Spinne über die handgeschriebene Karte von Charles im Blumengesteck – sie war für einige Sekunden deutlich zu sehen. Vermutlich stammte sie, genau wie ein Teil der Blüten, aus den königlichen Gärten. "Gott schütze die Spinne", witzelte ein User auf Twitter.

Doch der Strauß beinhaltete nicht nur eine tierische Überraschung – sondern auch eine süße Hommage an die Queen: "Auf Wunsch des Königs enthält der Kranz Blätter von Rosmarin, englischer Eiche und Myrte, die aus einer Myrtenpflanze aus dem Hochzeitsstrauß der Königin stammen", wurde auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie erklärt.

Getty Images Der Sarg der Queen bei ihrer Beerdigung

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1953

Getty Images Die Blumen auf dem Sarg der Queen

