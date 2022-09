Queen-Beerdigung: Herzogin Meghan und Kate im Partnerlook

Herzogin Meghan (41) und Prinzessin Kate (40) haben sich wohl aufeinander abgestimmt. Heute findet die Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) statt. Im Zuge dessen wird der Sarg der einstigen Königin in einem Trauerzug in die Westminster Abbey gebracht. Erst am späten Nachmittag beginnt der Gottesdienst – im Anschluss wird der Sarg beigesetzt. Zu diesem Ereignis wählten Meghan und Kate nun einen sehr ähnlichen Look.

Heute wird der Queen die letzte Ehre erwiesen. Deshalb kam man nun in der Westminster Abbey zusammen, wobei sich vor allem Kate und Meghan zum Verwechseln ähnlich sahen: Die Frau von Prinz Harry (38) wählte ein schwarzes enges Kleid mit einer gleichfarbigen transparenten Strumpfhose, Pumps sowie einem großen Hut. Die Haare trug die gebürtige US-Amerikanerin zu einem seitlichen Dutt, genau wie Prinz Williams (40) Frau. Kates Look glich dem ihrer Schwägerin in allen Punkten, außer dass ihr Blazer-Kleid in A-Linie etwas lockerer saß und ihr Hut mit einem Netz versehen war.

Schon bei ihrem großen Zusammentreffen kurz nach dem Tod der Monarchin sahen sich die beiden Frauen sehr ähnlich: Als sie sich die Blumen vor Schloss Windsor mit ihren Ehemännern ansahen, wählten sie auch dabei eine komplett schwarze Garderobe. So erschienen sie jeweils in einem knielangen Kleid und kombinierten das mit einer Strumpfhose sowie hohen Schuhen. Ihre Haare trugen beide offen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Königsgemahlin Camilla und Prinz George

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan erscheint zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de