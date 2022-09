Das bedeuten die Juwelen auf der Krone auf dem Queen-Sarg

Den Sarg der Queen (✝96) ziert ein Stück Geschichte. Queen Elizabeth II. findet heute ihre letzte Ruhe und wird in der St. George's Chapel beigesetzt. Schon beim Trauerzug in der vergangenen Woche war erstmals der Sarg der Monarchin zu sehen gewesen. Dieser war unter anderem mit Blumen aus ihren Gärten geschmückt. Bei der Beerdigung ist darauf nun die prunkvolle Imperial State Crown zu sehen – und die Juwelen darin sind ganz besondere!

Die Krone wiegt satte 1.043 Gramm und ist reichlich bestückt. 2.868 Diamanten, 269 Perlen, 17 Saphire, elf Smaragde und vier Rubine zieren das Kronjuwel. Das besondere Augenmerk ist der 317,4 Karat schwere Diamant Cullinan II, der in der Mitte der Vorderseite sitzt. Dieser entstand aus dem Cullinan, dem größten Diamanten der Welt. 1905 wurde dieser in Südafrika gefunden und dem damaligen britischen König Edward VII. geschenkt. Daraus wurden dann die Diamanten Cullinan I und II und 96 kleinere Brillanten geschliffen. Der Cullinan I wurde in das Kreuz des Zepters eingearbeitet. Auf der Rückseite der Krone wiederum befindet sich ein Saphir aus 104 Karat.

Im Jahr 1937 wurde die Imperial State Crown für King George VI (✝56), den Vater der Queen, aus einer vorherigen Krone umgearbeitet. 15 Jahre später wurde seine Tochter dann damit gekrönt. Nun ist wiederum ihr Sohn König Charles (73) Besitzer der Krone.

Getty Images Queen Elizabeth II. in London im November 2002

Getty Images Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

