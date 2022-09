Diese Lieder singt der Chor für die Queen (†) in der Kirche

Wie wird die musikalische Untermalung bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) aussehen? Der 19. September ist ein großer Tag für das Vereinigte Königreich: Die Queen wird im Rahmen eines Staatsbegräbnisses beerdigt. Um die Mittagszeit wird der Sarg der verstorbenen Monarchin zur Westminster Abbey gebracht, wo ein Trauergottesdienst stattfindet. Jetzt wurde bekannt, welcher Chor in der Kirche welche Lieder zu Ehren der Queen singen wird.

The Sun zufolge werde in der Kirche der hauseigene Chor der Westminster Abbey singen, der vom Organisten James O'Donnell geleitet wird. Der "Choir of Westminster Abbey" ist ein weltbekanntes, rein männliches Ensemble, das im späten 14. Jahrhundert gegründet wurde. Die Gesangsgruppe besteht aus 30 Jungen im Alter von 8 bis 13 Jahren sowie zwölf professionellen erwachsenen Sängern.

Doch was wird der Chor für die Queen zum Besten geben? Zum Beispiel wird das Lied "The Lord is My Shepherd" gesungen, das für die 96-Jährige eine ganz besondere Bedeutung hat. Es wurde auch bei ihrer Hochzeit mit Prinz Philip (✝99) im Jahr 1947 gesungen. Weitere Lieder sind außerdem "The Day Thou Gavest, Lord, is Ended" und "Love Divine, All Loves Excelling". Außerdem wird die Nationalhymne gesungen.

Der "Choir of Westminster Abbey" hat bereits bei unterschiedlichen königlichen und staatlichen Anlässen gesungen. Beispielsweise haben die Sänger die Hochzeit von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sowie das diamantene Thronjubiläum der Queen musikalisch untermalt.

Queen Elizabeth II. bei ihrem silbernen Thronjubiläum 1977

Staatsbegräbnis der Queen in der Westminster Abbey

Prinz Philip und Queen Elizabeth, Juni 1977

Prinz William und Prinzessin Kate in Wales, September 2022

