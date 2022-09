Emotionale Beiträge: Royal-Fans weinen im Netz um die Queen

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bewegt Menschen auf der ganzen Welt. Die britische Regentin hat aus unterschiedlichen Gründen Leuten aus ganz verschiedenen Teilen der Erde etwas bedeutet: Viele schätzten sie für ihren Sinn für Anstand und Respekt, einige sahen in ihr eine Mutter oder eine Großmutter. Sie alle haben gemeinsam, dass sie die Queen sehr vermissen werden. Bei ihrer Beerdigung am 19. September drückten einige von ihnen ihre Trauer im Netz aus.

Als der Sarg der verstorbenen Monarchin in die Westminster Abbey getragen wurde und der Chor zu singen begann, waren nicht nur die Menschen vor Ort gerührt. Angeblich schauten vier Milliarden Menschen der Queen bei ihrer letzten Reise zu. "Ob du Royalfan bist oder nicht, dieser Moment kann dich nicht nicht bewegen. Ich habe Gänsehaut und eine Träne rollte mir die Wange runter", schrieb jemand bewegt auf Twitter. Auch andere äußerten, dass sie Tränen in den Augen hatten.

Vor allem die Gesänge des Chors berührten die Leute. "Der Chor macht mich fix und fertig – so schön!", schwärmte ein Fan. Der "Choir of Westminster Abbey", bestehend aus Jungen und Männern, sang unterschiedliche Lieder zu Ehren der Queen. Unter anderem gaben sie "The Lord is My Shepherd" zum Besten. Das Lied wurde auch auf der Hochzeit der Queen und Prinz Philip (✝99) gesungen.

Getty Images Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II., 2017

Getty Images Der Sarg der Queen im September 2022

