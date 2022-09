So lautet der Sitzplan während der Trauerfeier der Queen

Queen Elizabeth II. (✝96) wird heute ihre letzte Ruhe finden. Am 8. September verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Queen rapide. Wenige Stunden später folgten die traurigen Nachrichten: Die britische Monarchin ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Seitdem trauert die ganze Welt um das einstige Staatsoberhaupt. Nachdem für die Queen eine Prozession abgehalten wurde und sich ihr Volk verabschieden konnte, findet nun die Beerdigung statt – in der Westminster Abbey müssen sich alle Trauernden an einen festen Sitzplan halten.

The Sun veröffentlichte jetzt den Sitzplan in der Westminster Abbey: Als ältester Sohn der Queen und amtierender König sitzt Charles (73) mit seiner Frau Camilla (75) in der ersten Reihe. Neben ihnen werden zudem Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann Timothy Laurence (67) sowie Prinz Edward (58), seine Frau Sophie (57) und Prinz Andrew (62) Platz finden. Auf der anderen Seite des Ganges werden Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) mit ihren Kindern George (9) und Charlotte (7) zusammen mit Peter Phillips (44) und Zara Tindall (41) mit ihrem Mann Mike (43) sitzen. Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Meghan (41) werden direkt hinter dem König neben Prinzessin Beatrice (34) Platz nehmen.

Tom Parker Bowles (47), der Sohn der Königsgemahlin, gehörte zu den ersten, die zusammen mit anderen Familienmitgliedern in der Westminster Abbey eintrafen. Aber auch Staatsoberhäupter aus aller Welt sowie andere Royals aus dem Ausland haben sich bereits heute Morgen zu Ehren der Queen eingefunden.

Getty Images Prinz William, König Charles III. und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Die Enkel von Queen Elizabeth II. bei der Mahnwache

Getty Images Tom Parker Bowles

