Fanfragen nach Niko: Wie geht es Michèle de Roos damit?

Wie geht Michèle de Roos mit dem großen Interesse an ihrem Beziehungsstatus um? Nachdem der ehemalige Bachelor Niko Griesert (32) sich im Finale eigentlich für eine andere Frau entschieden hatte, fanden er und die Tierliebhaberin doch zusammen und wurden ein Paar. Vor wenigen Wochen zog die Influencerin aber aus der gemeinsamen Wohnung aus. Seitdem spekulieren Fans wild über den Beziehungsstatus der beiden. Wie es Michèle damit geht, hat sie Promiflash verraten.

Auf dem zweijährigen Geburtstag von nelipies the brand in Hamburg hat Promiflash Michèle getroffen. Die sympathische Beauty erzählte dort, dass ein Großteil der Fanfragen sich um ihr aktuelles Verhältnis zu Niko drehen. Sie könne das Interesse zwar nachvollziehen – wolle das Thema aber nach wie vor privat halten. "Es hat ja seine Gründe, warum man den Schritt gegangen ist, dass ich ausgezogen bin. Deswegen ist es mir sehr heilig, dass das, was zwischen uns ist, gerade privat bleibt. Dass man das unter sich ausmachen kann", erklärte sie.

Sie bekomme viele Meinungen von ihren Followern mitgeteilt, die teilweise sehr hilfreich seien – alles, was das Thema Beziehung angeht, gehe aber nur die beiden betroffenen Personen an, betonte Michèle daraufhin weiter.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

Bieber, Tamara / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im September 2021 in Berlin

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos im April 2022

