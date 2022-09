Nach Schwangerschaftsgerücht: Kourtney Kardashian wehrt sich

Das lässt Kourtney Kardashian (43) nicht auf sich sitzen! Seit der Hochzeit mit Travis Barker (46) ist der Realitystar überglücklich. Auch dürfte es schon lange kein Geheimnis mehr sein, dass die beiden weiteren Nachwuchs bekommen möchten – Kourtney und Travis besuchten sogar bereits eine Fruchtbarkeitsklinik. Seitdem spekulieren die Fans des Ehepaars täglich, ob es geklappt hat. Vor allem ein Post auf Social Media ließ viele Follower aufhorchen – sehr zum Unmut der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit!

Nachdem Kourtney die sexy Dessous-Bilder auf Instagram postete, waren sich viele Fans sicher, dass der The Kardashians-Star schwanger ist: Als ein User in der Kommentarspalte der freizügigen Aufnahmen fragte: "Moment mal, habe ich verpasst, dass sie schwanger ist?", antwortete die 43-Jährige "Nein, aber du verpasst den Körper einer Frau" – und dementierte somit die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft.

Bereits vor den Dessous-Bildern heizten Kourtney und der Blink182-Drummer die Gerüchteküche auf Instagram ordentlich ein: Auf einem Post legte Travis zärtlich seine Hand auf den Bauch seiner Liebsten, während beide freudestrahlend in die Kamera grinsten. "Ist sie schwanger?", fragten daraufhin einige User auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei einer Modeshow 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2022

Instagram / ellenvonunwerth Kourtney Kardashian und Travis Barker im September 2022

