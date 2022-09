Nach zweiter Flucht: Bam Margera bekommt neues Reha-Programm

Bam Margera (42) muss weiterhin am Ball bleiben. Der TV-Star wurde im Herbst 2021 aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik eingewiesen. Doch kurz bevor er seine Therapie dort beenden konnte, brach er im vergangenen Juni zweimal hintereinander aus der Einrichtung aus. Der Grund dafür war sein Sohn, den er unbedingt wiedersehen wollte. Damit es gar nicht erst zu erneuten Ausbrüchen aus der Klinik kommt, wurde Bams Reha-Progamm nun angepasst.

Der Skateboarder muss seine gerichtlich angeordnete Behandlung fortsetzen – nun jedoch mit einigen Änderungen: Laut TMZ habe der Richter beschlossen, dass die Behandlung des Jackass-Darstellers nicht mehr stationär stattfindet. Deshalb wurde ein neuer Plan für den 42-Jährigen erstellt, laut dem er nach wie vor noch einen Psychiater aufsuchen muss. Mit seinem neuen Programm soll erneuten Fluchtversuchen vorgebeugt werden.

Bam hatte während seiner Zeit in der Entzugsklinik seinen Sohn und seine Frau Nicole wohl sehr vermisst. Das gab der TV-Star zumindest als Grund für seinen Ausbruch an. Außerdem machte er sich große Sorgen, dass er aufgrund seiner Behandlung seinen kleinen Jungen nicht mehr sehen könnte und dadurch wichtige Schritte in seinem Leben verpasse.

