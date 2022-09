So emotional verabschieden sich die Bediensteten der Queen

Heute wird Abschied von Queen Elizabeth II. (✝96) genommen. Vor elf Tagen verstarb die Königin nach 70 Jahren Regentschaft und hinterließ eine große Lücke im Herzen vieler Menschen. So wurde schon eine Prozession für sie abgehalten, doch erst heute ist es so weit: Die einstige britische Monarchin wird beerdigt. Aber nicht nur die Familie nutzt diesen Tag, um ihr die letzte Ehre zu erweisen – auch die Angestellten der Queen trauern um sie.

Während der Gottesdienst in der Westminster Abbey stattfand und der Sarg nun in einem Trauerzug in die St George’s Chapel von Schloss Windsor gebracht wird, haben sich die Angestellten der Königin versammelt: Vor dem Buckingham-Palast stellte sich das Personal vor den Toren des Gebäudes auf. In ihrer Dienstkleidung warteten die Angestellten, bis der Trauerzug am Palast vorbeizog. Dabei wirkten alle ziemlich bedrückt, während sie der Queen die letzte Ehre erwiesen.

Doch nicht nur die Stimmung des Personals und der Angehörigen ist betrübt: Auch zahlreiche Royals aus der ganzen Welt nahmen an dem Gottesdienst teil und zeigten großes Bedauern. So wirkten der ehemalige spanische König Juan Carlos (84) und seine Frau Sofia (83) sehr niedergeschlagen. Auch Joe Biden (79) und seine Frau Jill (71) nahmen an der Zeremonie teil.

Anzeige

Getty Images Das Personal des Buckingham-Palasts trauert um die Queen

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2015

Anzeige

Getty Images Juan Carlos bei der Beerdigung der Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de