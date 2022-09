Sommerhaus-Duell! Wählten Stephen und Katharina mit Taktik?

Wussten Stephen Dürr (48) und seine Katharina genau, was sie tun? Am Sonntagabend sorgte die Wahl bei Das Sommerhaus der Stars für reichlich Diskussionsstoff: Statt direkt rauszufliegen, landeten Stephen und Katharina zusammen mit Kader Loth (49) und ihrem Mann Ismet Atli in der Exit-Challenge. Die Stars vermuteten eine Taktik hinter der Wahl der Dürrs - Stephen und Katharina haben Promiflash verraten, ob sie wirklich kalkuliert haben!

"Wir waren sicher, dass wir alle Stimmen erhalten würden, daher wollten wir mit unserer Stimme eine Botschaft senden", erklärte Stephen gegenüber Promiflash. Er und Katharina bekamen von ihren Mitbewohnern alle Stimmen zur Rauswahl – sie entschieden sich für Kader und ihren Ismet. Es sollte eine Motivationsbotschaft sein: "Ich wollte diplomatisch Isi supporten, denn er hat einfach mehr drauf, als er aus Rücksicht zu Kader zeigen kann", meinte Stephen. Die Reality-Queen würde ihren Partner permanent für das gemeinsame Versagen verantwortlich machen. Mit einer Exit-Challenge hatten die beiden zwar nicht gerechnet, aber sie hofften auf eine zweite Chance.

Dass sie alle Stimmen der Kandidaten einsacken würden, haben Stephen und Katharina auch schon geahnt. "Dass sich alle gegen uns verschwören würden, war für uns absehbar. Als wir dann aber tatsächlich die Einzigen waren, die dort auf der Tafel standen, war das schon ein komisches Gefühl", sagte der Alles was zählt-Darsteller. Die beiden sind sich sicher, dass vor allem Ex-Fußballer Mario Basler (53) bei den anderen "Stimmung gegen" Stephen gemacht habe.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Ismet Atli und Kader Loth

Die "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Stephen und Katharina Dürr

