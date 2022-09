Annäherung? Prinz William und Harry sprachen bei Beisetzung

Nähern sich Prinz William (40) und Prinz Harry (38) etwa doch wieder an? Seit der jüngste der zwei Brüder von seinen königlichen Pflichten zurücktrat und in die Vereinigten Staaten zog, kriselt das Verhältnis der beiden. Obwohl der zukünftige Thronfolger und der Wahlamerikaner zu offiziellen Events immer mal wieder zusammen gesehen wurden, vermuteten Experten, dass eine Versöhnung zwischen ihnen auch nach der Bestattung von Queen Elizabeth II. (✝96) unwahrscheinlich sei. Vor der Beisetzung ihrer Oma zogen William und Harry jedoch an einem Strang!

Wie Bild erfuhr, beobachtete die Lippenleserin Jacqui Press einen besonderen Moment während der Beerdigung der ehemaligen britischen Monarchin: Als die Mitglieder der königlichen Familie in der St. George's Chapel Platz nehmen wollten, kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den Brüdern – denn Harry erkundigte sich bei William nach der Sitzreihenfolge. Dabei sieht es zumindest für einen Moment so aus, als gäbe es keine Berührungsängste zwischen den beiden. Auch die Briten sollen die Konversation der Geschwister als große Chance auf eine Annäherung sehen.

Wie Page Six berichtete, soll es in der vergangenen Woche auch zu einem privaten Familienessen im Palast gekommen sein. Ob sich William und Harry in der Zeit, in der sie ihrer geliebten Großmutter die letzte Ehre erwiesen, tatsächlich ein Stück weit annähern konnten, bleibt bisher noch abzuwarten.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Die Enkelkinder der Queen in der Westminster Hall im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in der feierlichen Prozession durch London

Anzeige



