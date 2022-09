Nach Beerdigung: Werden sich William und Harry versöhnen?

Können Prinz William (40) und Prinz Harry (38) ihr Kriegsbeil nun endlich begraben? Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96). Nach dem Tod der Monarchin kam nicht nur die britische Bevölkerung, sondern auch die königliche Familie zusammen, um sich gebührend von der Königin zu verabschieden. Vor allem die zwei zerstrittenen Enkel der Queen zeigten sich zuletzt immer wieder Seite an Seite in der Öffentlichkeit. Doch wie einige Quellen nun ausplauderten, soll zwischen William und Harry immer noch Eiszeit herrschen!

Wie The Sun berichtete, sprachen sich einige Insider über das Verhältnis von William und Harry aus – und sind sich einig: Eine Versöhnung der beiden Streithähne nach der Beerdigung ist eher unwahrscheinlich! "Sie machen beide nur ihren Job und werden danach in ihr eigenes Leben zurückkehren. Das ist alles sehr traurig", erklärte ein Informant. Und auch eine weitere Quelle bestätigte, dass die zwei lediglich in ihrer Trauer vereint seien und sich noch nicht versöhnt hätten.

"Ich habe definitiv nicht das Gefühl einer tieferen, bedeutungsvollen Annäherung oder das Gefühl, dass die Dinge zwischen den beiden wieder in Ordnung gebracht wurden", ist sich auch ein dritter Insider sicher. Seit dem Commonwealth Day im Jahr 2020 ist es nun das erste Mal, dass die beiden Brüder sich überhaupt gemeinsam gezeigt hatten.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Zara Tindall im September 2022

MEGA Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Queen Elizabeth II., Mai 2017

