Prinz William und Prinz Harry hatten ein privates Treffen!

Ist das etwa der erste Schritt einer Annäherung zwischen Prinz Harry (37) und Prinz William (40)? Die Brüder zeigten sich vergangene Woche gemeinsam dem Vereinigten Königreich: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) versammelten sich die Geschwister vor Schloss Windsor. Zudem trafen die beiden Royals am Dienstagabend im Buckingham Palace ein, um im Stillen von ihrer geliebten Großmutter Abschied zu nehmen. Anschließend kam es zu einem privaten Treffen zwischen Harry und William!

Laut Page Six nahmen die Söhne von König Charles III. (73) am Dienstagabend an einem Familienessen im Palast teil. Berichten zufolge sollen auch Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) bei dem Zusammentreffen ihrer Gatten anwesend gewesen sein. Vor dem Essen hatten William und Harry den Sarg der verstorbenen Königin in Empfang genommen, der aus Schottland in den Buckingham Palace verlegt wurde.

Wie BBC berichtet, wurde am Mittwochnachmittag der Leichnam der Queen vom Palast in die Westminster Hall gebracht. In einer feierlichen Prozession, die von den Kindern der Monarchin angeführt wurde, konnte sich die englische Bevölkerung von ihrem einstigen Staatsoberhaupt verabschieden.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2019 beim Wimbledon-Finale

Getty Images König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Prozession

