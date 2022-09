Funkstille bei Bibi Claßen: Julian verrät, wie es ihr geht!

Müssen ihre Fans sich Sorgen um Bibi Claßen (29) machen? Schon seit Wochen hat ihre Millionen-Community nichts mehr von der einst so aktiven Influencerin gehört. Auf all ihren Kanälen herrscht absolute Funkstille. Ihre Abonnenten vermuten, dass ihre Social-Media-Pause mit der Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (29) im Mai zusammenhängt – aber genau weiß es keiner. Nun gibt es mal wieder ein indirektes Lebenszeichen: Im Promiflash-Interview verrät Julian, wie es seiner Ex Bibi geht!

Promiflash traf Julian auf dem Kindertag 2022 in Berlin. Auf die Frage hin, ob er seine zwei Kids Lio und Emily mitgebracht hat, erklärte der YouTuber: "Heute nein, die sind bei ihrer Mama." Zur Frage, wie es seiner Verflossenen denn geht, offenbarte Julian knapp: "So wie ich das mitbekomme, geht es ihr sehr gut. Wir sind sehr glücklich, so wie es jetzt ist." Ihre Beziehung als Co-Eltern sei "harmonisch", ergänzte er. Seiner Aussage nach haben Bibi und Julian wohl nach wie vor Kontakt – aber allzu eng scheint er nicht zu sein.

Julian erschien nicht alleine zu dem Event: Er hatte seine Freundin, die Schwimmerin Tanja Makarić (25), mitgebracht! Es ist der erste Red-Carpet-Auftritt für das Paar. Promiflash konnte live beobachten, wie verliebt die zwei sich verhalten haben – es gab reichlich Küsschen und Körperkontakt.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Promiflash Webstar Julian Claßen und seine Freundin Tanja Makarić

