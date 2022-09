Große Stütze: Camilla hat guten Einfluss auf König Charles

Die beiden sind wohl ein unschlagbares Team! Nachdem Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben ist, übernimmt nun ihr Sohn König Charles III. (73) ihre Rolle. Während seiner ersten Termine als König wich ihm seine Frau Camilla (75) kaum von der Seite und war überall dabei, wo sie nur konnte. Der ehemalige Sprecher von Charles verriet nun, dass Camilla ihrem Mann immer eine sehr große Stütze ist.

In einem Bild-Interview sprach Julian Payne, der einstige Sprecher von Charles, über den neuen König. Er erzählte dabei von den ehrgeizigen und fleißigen Zügen des Monarchen und dass er sich sehr für gesellschaftliche Themen einsetze. Doch ohne Camilla würde der 73-Jährige kaum seinen Arbeitsplatz verlassen, wie Julian verriet: "Tatsächlich ist es oft Camilla, die Charles sagt, dass er sich auch manchmal ausruhen muss, wenn er all diese Arbeit macht." Der König habe rund 500 Termine im Jahr, wobei er einige Gespräche gerne mal in die Länge zieht. "Es ist oft Camilla, die es als Einzige schafft, ihn wieder in seinen Zeitplan zu bringen. Mit einem kurzen Ziehen an seinem Jackett", plauderte der einstige Sprecher aus.

Doch wie sieht eigentlich die Bevölkerung die Königsgemahlin? "Es wird oft gesagt, dass sie das Beste aus ihm rausholt. Tatsächlich bringen sie gegenseitig das Beste auseinander hervor", sagte Julian. Camilla selbst sei aber recht bescheiden und wollte nie, dass man sie in einem besseren Licht darstellt oder selbst ihr Image aufpolieren. "Sie ist überzeugt, es würde das Beste sein, dass Menschen sie einfach treffen und kennenlernen und sich selbst ein Bild davon machen, was für ein Mensch sie wirklich ist", verriet der ehemalige Mitarbeiter.

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla vor der St.-Pauls-Kathedrale

ActionPress / Royalfoto Herzogin Camilla während der Gartenschau in Sandringham im Juli 2022

