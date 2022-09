Harry Styles und Olivia Wilde besuchen Premiere zusammen

Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) machen weiterhin ein ziemlich großes Geheimnis um ihre Beziehung. Schon länger sollen die zwei Schauspieler ein Paar sein – äußern sich aber nur sehr selten dazu und halten sich mit öffentlichen Auftritten stark zurück. Bei dem Film "Don't Worry Darling" spielten sie jedoch beide mit – jetzt besuchten Harry und Olivia die Premiere zusammen!

In New York fand am Montagabend die Vorstellung des Thrillers statt. Neben dem restlichen Cast posierten auch Harry und Olivia auf dem roten Teppich – allerdings nicht zusammen. Fotos beweisen jedoch, dass sich die zwei immer wieder unterhalten und Worte ausgetauscht haben. Wie TMZ berichtete, sollen die beiden danach sogar auf die Afterparty gegangen sein! Eine Quelle plauderte aus, dass sie dort die ganze Zeit gemeinsam abhingen und quatschten.

Bei der Premiere in New York soll ein deutlich intensiverer Wortwechsel zwischen den mutmaßlichen Turteltauben stattgefunden haben als noch vor einigen Wochen in Venedig. Beim Filmfestival würdigten sich Harry und Olivia nämlich keines Blickes, saßen getrennt voneinander und reisten nicht zusammen an. Fans spekulierten daraufhin, dass zwischen den beiden bereits alles vorbei sei.

Getty Images Harry Styles, Sänger und Schauspieler

ZUMA Press Wire / Zuma Press Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Der Cast von "Don't Worry Darling" bei der Premiere in New York

