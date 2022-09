Julian Claßen stellt klar: Steht das Ferienhaus zum Verkauf?

Julian Claßen (29) räumt mit den Gerüchten auf! Der Influencer verwirklichte sich mit seiner damaligen Partnerin Bibi (29) zu Beginn des Jahres einen Traum: Die beiden bauten sich in Spanien ein Mega-Ferienhaus. Doch zuletzt wunderten sich viele Fans des einstigen Paares – denn eine sehr ähnliche Immobilie stand im Netz zum Verkauf. Will Julian die moderne Finca etwa loswerden? Gegenüber Promiflash stellte er nun klar, wie es um das Haus steht!

Beim kinderTag 2022 hakte Promiflash nach und fragte, wie es um das Traumhaus steht. Zu den Verkaufsgerüchten hatte Julian eine klare Antwort: "Das Ferienhaus? Nein, zum Glück nicht. Da fühlen wir uns sehr wohl und genießen die Zeit dort sehr." Der Gossip um ein Inserat der Immobilie sei ihm völlig neu: "Das steht nicht zum Verkauf. Davon habe ich bisher auch noch gar nichts gehört."

Womöglich heizte Julian die Gerüchte dabei mit seiner eigenen Story an: Denn auf Instagram verkündete er vor wenigen Tagen, dass er ein weiteres Stück Land in Spanien gekauft habe. "Ich hatte das Glück, dieses wunderschöne Grundstück kaufen zu können", schwärmte er. Was er damit vorhat, behielt er allerdings für sich.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen vor ihrem Ferienhaus in Spanien

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im September 2022

