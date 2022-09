Verkauft Julian Claßen jetzt etwa das Mallorca-Ferienhaus?

Möchte sich Julian Claßen (29) so alten Erinnerungen entledigen? Mittlerweile ist es vier Monate her, dass der YouTuber und seine Frau Bibi ihre Trennung bekannt gegeben haben. Zuvor hatten die zweifachen Eltern noch an einem gemeinsamen Urlaubsdomizil in Spanien gebaut, das der Vater nach dem Liebes-Aus zunächst behielt. Doch nun scheint es so, als würde Julian das Familienheim auf Mallorca verkaufen wollen.

Auf der Internetseite eines großen Immobilienunternehmens ist eine moderne Villa ausgeschrieben, die stark an das neu gebaute Ferienhaus der Familie Claßen erinnert. Mit den bis zum Boden reichenden Fenstern, dem großen Pool und der hellen Einrichtung könnte es sich bei dem ausgeschriebenen Haus tatsächlich um das spanische Domizil der Noch-Eheleute handeln. Zudem ist das Baujahr in der Annonce mit dem Jahr 2022 angegeben. Auch die Ausstattung scheint mit der von Bibi und Julian übereinzustimmen. So verfügt das ausgeschriebene Haus beispielsweise über einen Fitnessraum und ein Heimkino. Der Kaufpreis der Villa liegt bei sage und schreibe 4.900.000 Euro.

Noch im vergangenen Juli hatte der 29-Jährige seinen Fans erzählt, dass seine Ex-Frau und er sich dazu entschlossen hätten, dass Julian das Ferienhaus alleine behält. Laut dem Webstar hätten sowohl Bibi als auch er das so gewollt und es habe nie Streit um das luxuriöse Anwesen gegeben. Bis zuletzt hatte Julian auch noch mit seiner neuen Freundin Tanja (25) Urlaub in dem Haus gemacht.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen vor ihrem Ferienhaus in Spanien

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im September 2022

