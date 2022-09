Krönungszeremonie: Welche Krone wird König Charles tragen?

Welche Krone wird König Charles III. (73) tragen? Nachdem vorletzte Woche verkündet wurde, dass sich der Gesundheitszustand der Queen (✝96) drastisch verschlechtert hätte, folgte nur wenigen Sunden später die traurige Nachricht: Die britische Monarchin ist am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral verstorben. Mit dem Tod seiner Mutter ist Charles nun der amtierende König – wird auch er die Krone der verstorbenen Queen tragen?

Obwohl der Royal formell bereits zum Monarchen ernannt wurde, steht seine Krönung noch aus. Hello! verriet jetzt, dass Charles am Ende seiner Krönungszeremonie die St. Edward's Crown – auch bekannt als Imperial State Crown – aufsetzen wird. Auch seine Mutter trug dieses prunkvolle Schmuckstück im Jahr 1953 bei ihrer Krönung. Die Krone selbst wurde 1661 hergestellt. Zwischen den Staatsakten wird sie normalerweise in der Kronjuwelensammlung im Tower of London aufbewahrt.

Vor vier Jahren enthüllte die Queen gegenüber BBC, dass sie sich die St. Edward's Crown für ihre eigene Krönung verkleinern ließ. Obwohl es noch nicht bestätigt ist, wird vermutet, dass die Krone auch für Charles in die entsprechende Größe angepasst wird.

Getty Images Die St. Edward's Crown

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1953

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009

