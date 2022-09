Milliarden-Quoten für Trauerfeier und Beisetzung der Queen!

So etwas sehen die meisten nur einmal im Leben: Queen Elizabeth II. (✝96) wurde bei einem großen Staatsbegräbnis die letzte Ehre erwiesen. Am Montagmittag fand der Trauergottesdienst mit über 2.000 Gästen in der Westminster Abbey statt. Es folgte eine letzte Prozession mit dem Sarg durch London und am Abend wurde sie schließlich neben ihrem Mann Prinz Philip (✝99) in der St. George's Chapel beerdigt. Zahlreiche Royal-Fans waren angereist, um das Spektakel vor Ort zu verfolgen. Auch im weltweiten TV und Netz konnten Interessierte sich die Beerdigung ansehen – hier wurde sehr wahrscheinlich ein neuer Weltrekord aufgestellt!

Das Interesse und die Anteilnahme an dem großen Trauertag um Elizabeth waren riesig. Das berichteten nun mehrere UK-Medien – darunter auch Newsweek: Demnach sollen erste Hochrechnungen eine weltweite Summe von 4,1 Milliarden Zuschauern ergeben! Die tatsächlichen Quoten werden in den kommenden Stunden erwartet. So oder so steht fest: Die Beerdigung der Queen schlägt jedes bisherige Großereignis, das im TV übertragen wurde. Dazu zählen sogar die erste Mondlandung 1969 und die Trauerfeier für Prinzessin Diana (✝36) 1997 sowie alle royalen Hochzeiten.

Die Mega-Quoten zeichnen sich laut Presseportal auch in Deutschland ab. 2,91 Millionen Menschen schauten sich die Sondersendung "Trauerfeier für die Queen" im Ersten an. Der durchschnittliche Marktanteil über die komplette Sendezeit von siebeneinhalb Stunden lag bei 28,7 Prozent. Stolze 3,56 Millionen Zuschauer schalteten anschließend das Magazin "Brisant" ein, das die Berichterstattung fortsetzte.

Getty Images Fans vor dem Windsor Castle bei der Beerdigung der Queen

Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Beerdigung ihrer Uroma im September 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. in London im November 2002

