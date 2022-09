Neben Prinz Philip: Queen Elizabeth II. wurde beigesetzt

Queen Elizabeth II. (✝96) hat ihre letzte Ruhe gefunden. Die ehemalige britische Monarchin verstarb am 8. September auf Schloss Balmoral, woraufhin die ganze Welt trauerte. Nachdem der Leichnam der Regentin während der zehntägigen Trauerphase an mehreren Orten aufgebahrt wurde, fand am Montag das Staatsbegräbnis statt. Die bewegende Zeremonie fand nun ihr Ende: Lilibets Sarg wurde neben ihrem Mann Prinz Philip (✝99) in die königliche Gruft gelassen.

Im Kreise ihrer engsten Angehörigen wurde die Queen am Montagabend beerdigt, wie die royale Familie in einem offiziellen Statement verlauten ließ. "Später am Abend fand in der King George VI Memorial Chapel unter der Leitung des Dekans von Windsor eine private Beerdigung statt. Die Königin wurde zusammen mit dem Herzog von Edinburgh in der King George VI Memorial Chapel beigesetzt", hieß es darin.

Philip war nach seinem Tod eigentlich in der St. George's Chapel bestattet worden. Sein Sarg wurde zu diesem Anlass aber in die King George VI Memorial Chapel überführt. So sind die Queen und ihr Ehemann nach ihrem Tod wieder vereint.

Getty Images Der Sarg der Queen bei ihrer Beerdigung

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Juni 1969

