Trauer um die Queen: König Charles III. reist nach Balmoral

König Charles III. (73) möchte in aller Stille um die Queen (✝96) trauern. Nachdem die Monarchin am 8. September starb, nahm die ganze Welt am vergangenen Montag von ihr Abschied: In der Westminster Abbey fanden sich neben ihrer Familie Staatsoberhäupter und andere Royals aus aller Welt zusammen, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Darauf folgte am Abend eine private Beisetzung. Doch der Trubel scheint ihrem Sohn allmählich zu viel zu werden – Charles möchte in Ruhe um seine verstorbene Mutter trauern!

Wie MailOnline jetzt bestätigte, reiste Charles mit seiner Frau Camilla (75) vor wenigen Stunden nach Schottland, nachdem er am vergangenen Montag seine Mutter beerdigt hatte – dort wird er das Schloss Balmoral besuchen, wo die Queen verstarb, um in Ruhe um sie zu trauern. Es wird vermutet, dass der König in dieser Zeit in Birkshall wohnen wird, seinem Haus auf dem Landgut Balmoral. Auch nach dem Tod seines Vaters Philip (✝99) entschied sich Charles dazu, eine Auszeit zu nehmen: Kurz nach der Bestattung zog sich der 73-Jährige in sein abgelegenes Haus in der walisischen Landschaft zurück.

Nach dem Staatsbegräbnis wurde die Queen während einer privaten Beisetzung zur Ruhe gelegt: "Natürlich gab es Tränen. Aber zumindest hat Ihre Majestät jetzt ihren Frieden gefunden", verriet eine Quelle gegenüber Evening Standard. Mit der Beerdigung wird die royale Familie von nun an eine Trauerzeit von sieben Tagen einhalten. Alle öffentlichen Termine sind bis zum kommenden Dienstag abgesagt.

Getty Images König Charles III. bei der Beerdigung seiner Mutter, der Queen

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Instagram / theroyalfamily Porträt von Queen Elizabeth II. anlässlich des Platin-Jubiläums, 2022

