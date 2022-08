Endgültig: The-Wanted-Star Max George ist wieder Single!

Max George (33) ist wieder auf dem Singlemarkt! Der Musiker war eigentlich seit gut vier Jahren glücklich vergeben gewesen. Mit seiner Freundin Stacey Giggs wünschte sich der The Wanted-Frontmann sogar Kinder – doch Anfang des Jahres kriselte es bereits bei dem Paar. Anschließend kamen die Turteltauben erneut zusammen. Doch ihre Liebe sollte nicht halten: Max und Stacey haben sich endgültig getrennt.

Das berichtete ein Insider jetzt gegenüber The Sun. Demnach hätten die beiden ihre Beziehung nun beendet: "Max und Stacey sind kein Paar mehr!" Die Quelle erklärte weiter, die einstigen Liebenden hätten realisiert, dass es nicht zwischen ihnen passe – würden jedoch im Guten auseinandergehen: "Max und Stacey wünschen sich für die Zukunft nur das Beste füreinander."

Stacey hatte Max in den vergangenen Monaten durch eine schwere Zeit geholfen. Im März war sein Bandkollege Tom Parker (✝33) an einem Hirntumor gestorben und hatte seine Freunde und Fans voller Trauer hinterlassen. Max ließ sich als Andenken an seinen Kumpel sogar dessen Geburtsdatum tätowieren.

Instagram / maxgeorge Max George und Stacey Giggs

Getty Images Max George, Musiker

Instagram / maxgeorge Max George mit Stacey Giggs und ihren Kids Lilly und Zach

