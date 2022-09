"Ja, natürlich!": Elyas M'Barek will Kinder mit seiner Jessi

So offen hört man ihn nur äußerst selten über sein Privatleben plaudern! Bisher hielt Elyas M'Barek (40) alles außerhalb seiner Schauspielkarriere von der Öffentlichkeit fern. Das hat sich nun aber geändert: Die Hochzeit mit seiner Partnerin Jessica teilte er mit aller Welt. Auf Ibiza gaben sich der Schauspieler und seine Freundin das Jawort. Nun verriet Elyas sogar, dass er sich auch Nachwuchs mit seiner Frau wünscht!

Im Interview mit Bunte erzählte der 40-Jährige ungewohnt offen von seinen Zukunftsplänen. Auch einer gemeinsamen Familie mit seiner frisch angetrauten Frau gegenüber ist der Türkisch für Anfänger-Star keinesfalls abgeneigt. Auf die Frage, ob er sich Kinder mit Jessi wünscht, antwortet er: "Ja, natürlich!" Vor allem möchte er aber in Zukunft genauso glücklich sein wie im Moment: "Egal, ob ich vier Kinder, fünf Hunde und ein Haus mit Garten habe – das sind nur Äußerlichkeiten. Ich möchte mit 50 noch genauso zufrieden sein wie jetzt."

In dem Gespräch verriet Elyas außerdem, ob er diese Zukunft in Deutschland verbringen will. Auf Ibiza hat er einen Zweitwohnsitz. "Ich liebe es, im Ausland zu sein, weil ich da viel anonymer leben kann. Aber ich mag auch München und Berlin, wo ich eben auch viel arbeite", erklärte der Filmstar. An nur einem Ort wolle er nicht leben.

Getty Images Elyas M’Barek, Juni 2022

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek in Hamburg

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek im Juli 2022

