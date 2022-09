Nach OP: Kate Merlan fühlt sich von Jakub vernachlässigt

Kate Merlan (35) ist unzufrieden mit ihrem Ehemann! Die Reality-TV-Beauty unterzog sich gerade einer aufwendigen Nasen-OP. Für die komplizierte Prozedur wurde ihr Gewebe aus dem Oberkörper entnommen. Aus ihrem Krankenbett meldete sich nun eine noch sichtlich angeschlagene Kate bei ihren Fans – und zeigte sich unzufrieden mit ihrem Mann Jakub Merlan-Jarecki (27), mit dem es zuletzt offenbar kriselte: Denn der habe sich erst megaspät nach ihr erkundigt!

In ihrer Instagram-Story zeigte Kate ihren Followern ihre noch bandagierte Nase und die Stelle an ihrer Körperseite, wo Gewebe entnommen wurde: "Ich sage es euch, jede kleinste Bewegung ist die Hölle." Doch noch schlimmer als die Schmerzen ist für die 35-Jährige offenbar das Verhalten ihres Mannes: "Zwölf Stunden nach der OP kam ein 'Alles gut überstanden?' von ihm!" Dafür hatte sie nur Ironie übrig: "Herzlichen Dank, ich habe mich wahnsinnig gefreut."

Echte Unterstützung erhalte sie von ihrer Mutter, betonte Kate: "Sie hilft mir, weil sie mir auch etwas Ruhe gönnen will. Gerade nach so einer OP ist das wichtig und deshalb fahre ich für eine Woche mit zu ihr." Sie sei also in besten Händen, versicherte sie ihren Fans.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan nach ihrer Nasen-OP im September 2022

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan bei einem Festival, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de