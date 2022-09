Namen der Queen und Philip wurden auf Grabstein gemeißelt!

Die Queen (✝96) und Prinz Philip (✝99) können nun zusammen ihre letzte Ruhe finden. Vor zwei Wochen verstarb die britische Regentin auf ihrem schottischen Schloss Balmoral. Am Montag wurde sie zunächst in einem Gottesdienst in der Westminster Abbey verabschiedet – später an dem Tag wurde Elizabeth in der St. George’s Chapel beigesetzt. In der Gruft fand bereits ihre Familie die letzte Ruhe. Nun wurden die Inschriften der Queen und ihres Gatten auf den Grabstein graviert!

Wie The Sun berichtete, wurden die Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr der Eheleute mit den Daten von Elizabeths Eltern auf einen neuen Grabstein gemeißelt. "George VI 1895-1952" und "Elizabeth 1900-2002" lauten die Prägungen von König Georg sowie der Queen Mum (✝101) – die beiden wurden nebeneinander an oberster Stelle in den Stein graviert. "Elizabeth II. 1926-2022" sowie "Philip 1921-2021" wurde unter die beiden Schriften platziert. Zwischen den Namen der beiden Ehepaare fügte man zudem einen "Strumpfband-Stern" hinzu – da alle vier Royals Mitglieder des Verbandes für den Hosenbandorden waren. Auch die Asche von Lilibets Schwester, Prinzessin Margaret (✝71), befindet sich in der Gruft – ob ihr Name ebenfalls auf dem Grabstein steht ist nicht bekannt.

Die Queen und Philip sind nun wieder vereint. Der Duke von Edinburgh war im April 2021 verstorben. Nach dem Tod ihres geliebten Mannes verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand der damaligen britischen Monarchin drastisch – sie verlor viel Gewicht und war zuletzt fast nur noch am Gehstock zu sehen. Nur 17 Monate nach Philips Ableben schlief die 96-Jährige friedlich auf ihrem Ferienanwesen ein.

Beisetzung von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor

Queen Elizabeth (l.) mit Mutter, Schwester und den Hunden im Juni 1936

Prinz Philip und Queen Elizabeth in Frankfurt am Main 2015

