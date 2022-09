Juliano Fernandez bedroht einen Lokführer nach Mittelfinger

Juliano Fernandez ist ausgerastet. Der Reality-TV-Star macht vermutlich grade keine leichte Zeit durch. Nachdem seine Beziehung mit Sandra Janina (23) die Feuerprobe auf Temptation Island V.I.P. bestanden hat, schien es der Blondine jetzt doch genug zu sein: Sie zog den Schlussstrich – warum weiß Juliano angeblich wohl selber nicht so genau. Zu allem Überfluss hatte er nun auch noch ein unschönes Aufeinandertreffen mit einem Zugführer.

In seiner Instagram-Story richtete sich der Fitnessfan an den Zugfahrer, der wohl vor seiner Nase weggefahren ist und ihm dabei noch den Stinkefinger gezeigt haben soll. "Die Story hier ist für dich, du hässlicher Vogel. Wenn ich dich das nächste Mal sehen sollte, schlage ich auf deinen Kopf wie ein Seifenspender", drohte Juliano dem Lokführer. "Wer meinst du eigentlich, dass du bist? Ich will in den Zug einsteigen und du Penner zeigst mir den Mittelfinger und fährst einfach weg. Ich hab mir dein Gesicht gemerkt, du Vogel", kündigte er an.

Seine Community hatte allerdings bereits eine Vermutung, wieso der Zugführer gehandelt hat, wie er gehandelt hat. "Vielleicht war er ein Sandra-Fan?", schrieb ein Fan Juliano. Auch für den Influencer schien das logisch zu sein. "Jetzt macht alles Sinn", antwortete er dem Follower, gefolgt von lachenden Emojis.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

Anzeige

Wie findet ihr Julianos Reaktion? 395 Stimmen 43 Ich kann ihn total verstehen! 352 Das geht gar nicht! Gewalt sollte nie eine Lösung sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de