Nach Prozess: Johnny Depp datet eine verheiratete Anwältin!

Ist Johnny Depp (59) etwa wieder in festen Händen? Von Mai bis Juni lieferten sich der Schauspieler und seine Ex-Frau Amber Heard (36) in einem Verleumdungsprozess eine heftige Schlammschlacht. Am Ende verließ Johnny den Gerichtssaal als erleichterter Sieger. Danach widmete er sich seiner Arbeit und machte zudem neue Musik. Doch auch in Sachen Liebe soll es für ihn gut laufen. Johnny datet wohl seine Anwältin!

Wie unter anderem TMZ berichtete, soll der Hollywoodstar einer seiner Anwältinnen näher gekommen sein. Bei seiner Auserwählten soll es sich um die Rechtsverteidigerin Joelle Rich handeln. Sie hatte vor Gericht in Johnnys Fall zwar nicht aktiv mitgewirkt, unterstützte das Anwaltsteam aber mit ihren Ratschlägen. Nach dem Prozess soll es zwischen den beiden gefunkt haben. Bisher versuchen Johnny und Joelle ihre Beziehung angeblich geheim zu halten. Der Grund: Die Juristin ist noch verheiratet – ihre Scheidung sei aber im vollen Gange.

Nach dem kräftezehrenden Prozess wünschten sich viele Fans des Fluch der Karibik-Stars, dass er mit einer anderen Anwältin anbändeln würde: Camille Vasquez. Doch ihre Unterstützer wurden schnell enttäuscht – die schöne Juristin ist nämlich bereits vergeben. Ihr Partner Edward Owen hatte sie während der Arbeit an Johnnys Seite offenbar sehr unterstützt.

Anzeige

Getty Images Joelle Rich im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Anzeige

Getty Images Johnny Depp mit seiner Anwältin Camille Vasquez

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden ihre Liebe bald öffentlich zeigen werden? 392 Stimmen 146 Ja, bestimmt! 246 Nein, das würde mich überraschen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de