Neu-Single Vanessa Tamkan hat sich die Brüste machen lassen

Vanessa Tamkans (25) Dekolleté kommt in Zukunft um einiges praller daher! Anfang August schockierte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidaten ihre Fans mit Neuigkeiten aus ihrem Liebesleben: Sie und ihr Mann Roman gehen in Zukunft getrennte Wege. Erst Anfang 2021 waren die beiden Eltern eines Sohnes geworden. Als Mama hat sich der Körper der Beauty seitdem verändert. Um sich wieder wohler zu fühlen, legte sich Vanessa nun sogar unters Messer und ließ sich die Brüste machen!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 25-Jährige nach dem Eingriff. "Bin eben von meiner Brust-OP wach geworden. Alles gut. Ein wenig Schmerzen, aber hey – alles für die neuen (alten) Brüste", schrieb die Mutter von Söhnchen Carlo. Diesen Schritt gegangen zu sein, bereut Vanessa keine Sekunde. "Bin wirklich superhappy mit der Entscheidung und auch in den allerbesten Händen hier", betonte die einstige Castingshow-Teilnehmerin.

Dabei versicherte Vanessa aber auch, dass sie diese Veränderung einzig und alleine für sich selbst angestrebt hatte. Ihre Trennung habe damit nichts zu tun. "Erstgespräche und Beratungstermine waren schon vor einer halben Ewigkeit. Denke, das ist ja wohl klar. Unabhängig davon macht man das für sich, nicht für andere", stellte das Model klar.

Timm, Michael / ActionPress Roman und Vanessa Tamkan, Oktober 2019

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im April 2021

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

