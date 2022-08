Vanessa Tamkans Trennung: Die Fans sind total schockiert!

Diese Trennung kam aus dem Nichts! Eigentlich wirkten Vanessa Tamkan (25) und ihr Mann Roman immer total glücklich, die Geburt ihres Sohnes Carlo im vergangenen Jahr machte die Familie komplett. Doch obwohl das Model noch vor wenigen Wochen ein Kussbild mit ihrem Liebsten geteilt hatte, verkündete sie jetzt plötzlich, dass die beiden sich getrennt haben. Die traurigen News kamen für die Promiflash-Leser völlig überraschend.

Laut einer Promiflash Umfrage [Stand 3. August, 11 Uhr] mit 1.963 Teilnehmern hat eine große Mehrheit von 91,8 Prozent (1.802 Stimmen) überhaupt nicht mit der Trennung des Traumpaars gerechnet. Nur 8,2 Prozent(161 Votes) haben dementsprechend schon geahnt, dass die Liebe der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin und des Projektmanagers nicht für immer ist.

Dieses Meinungsbild spiegeln auch die Kommentare unter dem Promiflash-Beitrag zur Trennung auf Instagram wider. "Was? Das hätte ich niemals erwartet!", zeigte sich zum Beispiel ein User schockiert. "Das hat mich tatsächlich leicht geschockt. Hab sie recht bewundert für das, was sie in so jungen Jahren alles auf die Beine gestellt haben", stimmte ihm ein anderer zu. Für viele Nutzer reiht sich das Liebes-Aus auch in die aktuelle Trennungswelle ein: "2022 ist das Jahr der Trennungen. Das ist wirklich krass."

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan, 2021

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrer Familie

Bieber, Tamara /ActionPress Roman und Vanessa Tamkan, im November 2019 in Berlin

