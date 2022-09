Total süß: Katharina Damm tanzt mit Tochter Lori auf dem Arm

Katharina Damm genießt ihr Leben als Mama! Die Influencerin und ihr Ehemann Leo sind glückliche Eltern: Mitte Juli dieses Jahres erblickte ihre Tochter Lorena Mara das Licht der Welt. Seither nimmt die YouTuberin ihre Fans immer wieder mit in ihren Alltag als Neu-Mama und teilt dabei nicht nur schöne, sondern auch unterhaltsame Momente aus ihrem Leben: Katharina filmte sich jetzt dabei, wie sie mit Lori auf dem Arm durch ihr Wohnzimmer tanzte!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Schwester von Anna Maria Damm (26) gemeinsam mit ihrem Baby. Sie trug dabei einen hellgrauen Schlafanzug, bestehend aus einem Hemd und einer weiten Hose. Das kleine Mädchen hatte ein farblich passendes Oberteil und eine cremefarbene Hose mit weißen Socken an. Die Brünette hielt die Kleine auf ihrem Arm, während sie zu einigen Songs aus dem neuen Album von Beyoncé (41) performte und lautlos den Liedtext mitsang. "Bringe kurz Lori zum Schlafen", schrieb die Mama dazu und merkte ein paar Videos später an, dass die Kleine nach der Tanz-Session eingeschlafen sei.

Vor Kurzem hatte die Neu-Mama sogar das erste Mal Urlaub mit ihrer Tochter gemacht. Einen Moment ihres Santorini-Trips hielt Katharina mit einem niedlichen Bild fest: Gemeinsam mit ihrem Mann und Lori in der Babytrage posierte sie vor einer Meereskulisse. "Von Kindern zu Erwachsenen zu einer Familie", kommentierte die Beauty ihren Beitrag.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm auf Santorini im September 2022

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrer Familie

