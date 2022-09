Dürfte Bachelorette-Steffens Partnerin eine Prominente sein?

Wie stellt sich Steffen Vogeno seine zukünftige Freundin vor? Der Bachelorette-Teilnehmer kämpfte in der neunten Staffel des Dating-Formats auf RTL als einer von 22 Kandidaten um das Herz von Schauspielerin Sharon Battiste (30). Im Finale gab sie ihm aber nicht die letzte Rose. Seitdem ist der 27-Jährige noch immer auf der Suche nach seiner Traumfrau. Steffen hat jetzt gegenüber Promiflash verraten, ob seine Zukünftige auch eine Prominente sein dürfte!

Auf dem zweijährigen Geburtstagsevent von Nele Wüstenbergs (29) Label Nelipies The Brand plauderte Steffen gegenüber Promiflash aus, ob ihm der Bekanntheitsgrad seiner Partnerin wichtig sei: "Die Frage kriege ich oft gestellt. In erster Linie ist es für mich wichtig, dass ich mit dem Menschen gut klarkomme." Ob seine Freundin in der Öffentlichkeit stehe, sei zweitrangig: "Schön wäre es natürlich, wenn man unvoreingenommen an so eine Geschichte rangeht. Deswegen: Mir ist es relativ egal", erzählte der Vertriebsbeauftragte hoffnungsvoll.

Gegenüber der Südwest Presse verriet Steffen, dass er bei Frauen, die er kennenlernt, als Erstes auf die Zähne achte. Eine gepflegte äußere Erscheinung und eine positive Ausstrahlung seien dem einstigen Rosenanwärter enorm wichtig. Außerdem sollte die Frau fürs Leben Sinn für Humor haben. Zicken würde er erst gar nicht kennenlernen wollen.

Anzeige

RTL Steffen Vogeno und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

Anzeige

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno im August 2022

Anzeige

RTL Steffen Vogeno bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de